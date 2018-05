Meteo, continua la fase di instabilità: nuova allerta per temporali e mare mosso

Continua la fase d'instabilità atmosferica sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato per venerdì una nuova allerta "gialla" per "temporali" sull'entroterra e "stato del mare al largo". Si legge nell'avviso: "Nella mattinata si prevedono piogge sparse, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Fenomeni più probabili sulle zone appenniniche, con valori di circa 50-60 millimetri per l'intero evento, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Previsto anche mare molto mosso (altezza dell'onda fino a 2,5 metri) sulla costa meridionale durante le ore centrali della giornata". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Sabato è prevista nuvolosità diffusa, con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio, più consistenti sul settore appenninico. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi, mentre il mare sarà mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione. Le temperature saranno stazionarie, con le massime non oltre i 20°C.

Per i prossimi giorni, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, " la persistenza del minimo depressionario in area tirrenica favorirà condizioni di tempo instabile sulla nostra regione con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio tra le giornate di domenica e lunedì. In seguito tendenza a miglioramento, con nuvolosità variabile alternata a schiarite. Temperature in linea con le medie climatiche del periodo, con valori massimi in lieve aumento".