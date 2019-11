Maltempo, non è finita: si annuncia un venerdì burrascoso. Allerta dalla costa ai monti

La breve tregua sta per finire. E' all'orizzonte una nuova ondata di maltempo. E la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per "piene dei fiumi e corsi minori", "frane", "vento" e "mareggiate". Venerdì, si legge nell'avviso, "il rapido transito da ovest verso est di un impulso perturbato determinerà precipitazioni moderate sul territorio regionale. Le precipitazioni risulteranno localmente intense anche a carattere di rovescio sul settore appenninico con valori medi areali tra 30-50 millimetri, assumendo carattere nevoso a quote generalmente attorno a 1400/1500 metri e temporaneamente a quote inferiori sull'appennino occidentale. Sono previsti nelle prime ore venti forti meridionali compresi tra 62 e 74 chilometri orari, con raffiche superiori sulle aree di crinale, in progressiva attenuazione da ovest verso est nel corso della giornata. Il mare sarà molto mosso al largo e temporaneamente molto mosso anche sotto costa con associata ventilazione sostenuta sul settore costiero anche se con valori sotto soglia. Persistono nel corso della mattinata condizioni di alta marea su tutta la fascia costiera". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

Venerdì si annuncia quindi molto perturbato: il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "per tutta la giornata precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, più intense e persistenti sul settore centro-orientale della regione". Complessivamente sono attesi tra i 15 ed i 60 millimetri di pioggia. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso oltre i 1400-1500 metri circa sull'Appennino centro-occidentale, localmente più in basso durante le ore centrali della giornata, oltre i 1700-1800 metri circa sui restanti settori appenninici. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio-sera sulle aree di pianura centro-orientali. Per effetto una ventilazione dai quadranti meridionali, prima da est-sud-est, e quindi da ovest-sud-ovest, è previsto un aumento delle temperature, che oscilleranno tra 10 e 15°C. I venti si annunciano moderati-forti sul crinale.

Altra razione di pioggia è attesa per sabato, quando cadranno tra i 24 ed i 33 millimetri di precipitazione. Informa il servizio meteorologico regionale: il "cielo nuvoloso con precipitazioni deboli in mattinata che interesseranno i settori montani. Dalle ore pomeridiane tendenza a peggioramento con precipitazioni diffuse localmente a carattere di rovescio in estensione dal settore orientale al rimanente territorio regionale. Quota neve attorno a 1500 metri". Per i prossimi giorni, "la persistenza di una vasta area depressionaria centrata sull'Europa centro-occidentale sarà ancora responsabile di flussi umidi atlantici verso le nostre regioni, che a più riprese, determineranno diffusa nuvolosità e precipitazioni. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni prevista per la giornata di domenica sembra pertanto probabile una nuova intensificazione degli stessi tra lunedì e martedì, con nuove piogge e neve sulle cime dell'Appennino. Le temperature sono previste con poche variazioni rispetto ai valori dei giorni precedenti".