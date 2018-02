Maltempo sul ravennate: fiocchi su Faenza e collina, pioggia battente a Ravenna

Dopo tanta pioggia è arrivata anche la neve anche sulla pianura faentina. I primi fiocchi sono cominciati a cadere poco dopo le 10, prendendo via sempre più consistenza. La trasformazione della pioggia in neve è stata favorita dalla rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali. La Bora infatti ha avuto l'effetto di mitigare la colonna d'aria, rendendo le precipitazioni prevalentemente sotto forma di pioggia, come accaduto sulla costa e Ravenna. In A14 sono entrati in azione i mezzi spargisale e spazzaneve nel tratto tra Imola e Faenza. I fiocchi sono caduti copiosi sull'entroterra oltre i 200 metri, imbiancando i paesaggi. In tutto il territorio da venerdì sono caduti tra i 30 ed i 60 millimetri di precipitazioni. Il mare, come annunciato nell'allerta di Protezione Civile, si presentava sabato mattina molto mosso, localmente agitato. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Domenica sarà inizialmente soleggiata, con gelate notturne, specie nelle aree colpite dalle nevicate. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per gelate. Infatti sono attese "su tutti i rilievi e nelle zone più prossime alle colline, dove è presente neve al suolo". Per i prossimi giorni, il servizio meteorologico dell'Arpae non esclude altre nevicate. Si legge nel bollettino diramato sabato mattina: "La presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, associata all'ingresso di correnti fredde dal nord, porterà marcata instabilità ad inizio periodo, con precipitazioni diffuse e probabilità di nevicate anche in pianura. Le temperature saranno in diminuzione, più accentuata a termine periodo".