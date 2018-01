Meteo, attese forti raffiche di vento: scatta l'allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per vento. Per la fascia collinare e pianeggiante è "arancione", mentre per il crinale "gialla". "Sono previsti per la giornata di martedì venti sud-occidentali moderati-forti - esordisce l'avviso -. Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata". Nel dettaglio sono previsti venti di "burrasca moderata" (velocità compresa tra 62 - 74 km/h) in pianura e sull'entroterra, "forti" (velocità compresa tra 50 - 61 km/h) a ridosso della costa. La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni. Viene raccomandato "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati".

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Martedì il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con qualche debole precipitazione sui rilievi. Le temperature sono attese in aumento, in particolare sui rilievi, con valori attorno a 12-13°C. Il mare sarà poco mosso, con modo ondoso in temporaneo aumento al largo. Mercoledì è attesa residua nuvolosità al mattino associata a deboli pioviggini, mentre dal pomeriggio sono previsti ampi spazi di sereno. Le temperature minime oscilleranno tra 5 e 8°C, mentre le massime non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli-moderati in prevalenza nord-occidentali con ulteriori rinforzi. Il mare si presenterà inizialmente poco mosso, con rapido aumento del moto ondoso dalla tarda mattinata fino a molto mosso al largo.