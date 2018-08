Meteo, brusco calo di temperatura: ma con l'alta pressione tornerà presto a salire

Dopo l'ultimo weekend di agosto fresco, grigio e piovoso l'alta pressione tornerà a baciare la Romagna regalando giornate di sole con temperature gradevoli. Si sta infatti progressivamente esaurendo l'azione della saccatura colma di aria fresca, che si è manifestata sabato con rovesci temporaleschi sparsi. Il transito perturbato ha contribuito ad un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio: domenica mattina, condizionata dalla pioggia, il termometro era fisso tra i 16 e i 17°C.

La settimana vedrà una ripresa del campo termico, con le massime che si porteranno intorno ai 30°C. Successivamente il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede un indebolimento del campo di alta pressione: ci saranno quindi "condizioni di maggiore variabilità con nuvolosità in aumento e precipitazioni irregolari in transito sulla regione". Le temperature saranno inizialmente stazionarie, poi in flessione dalla giornata di venerdì. Si tratta di un'evoluzione che necessitano di conferme, poiché non ci sono convergenze importanti tra i vari modelli.