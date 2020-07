Meteo, caldo in aumento nelle prossime ore. Poi nuovo break temporalesco

Inizio di settimana all'insegna della stabilità atmosferica e delle temperature in graduale aumento. L'anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni di tempo stabile almeno fino a mercoledì, con la colonnina di mercurio che tra martedì e mercoledì si porterà su valori oscillanti tra 34 e 36°C. Giovedì l'alta pressione comincerà a cedere sotto gli attacchi di correnti atlantiche. I modelli matematici evidenziano la formazione di una circolazione depressionaria sull'Europa centrale, responsabile tra venerdì e sabato di un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Il transito di un'onda depressionaria in quota di origine atlantica determinerà correnti più fresche ed umide occidentali sulla nostra regione, associate a un incremento dell'instabilità. Di conseguenza le giornate tra giovedì e sabato saranno caratterizzate da nubi e probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente consistenti. Sembra probabile una generale attenuazione dei fenomeni e il ritorno a condizioni di maggiore stabilità alla fine del periodo considerato. Le temperature sono previste in diminuzione nel corso del periodo in esame con valori massimi che solo nella giornata di giovedì supereranno la soglia dei 30°C nelle aree pianeggianti; un lieve aumento è atteso a partire da domenica".