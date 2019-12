Meteo, criticità idraulica moderata: i consigli della Protezione Civile

La protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato l'allerta n.131/2019 "arancione" per criticità idraulica nella zona D, ma che non riguarda il territorio della Bassa Romagna. Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 dicembre persisteranno condizioni di stabilità con prevalenza di cielo sereno. La criticità idraulica arancione sulla zona D è riferita al transito della piena del fiume Po nelle sezioni da Pontelagoscuro al mare e alla sezione di Bondeno sul fiume Panaro per effetto di rigurgito della piena del fiume Po.

L’allerta completa (la numero 131 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia- Romagna e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800072525.