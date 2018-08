Meteo, inizio di settembre con l'instabilità: allerta "gialla" per temporali

Si annuncia un sabato condizionato dall'instabilità atmosferica. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "sono previsti temporali diffusi e organizzati che potranno risultare localmente di forte intensità". Per il territorio ravennate sono previsti tra i 5 ed i 20 millimetri di pioggia. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede al mattino in pianura nuvolosità variabile, mentre sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali. Nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge e temporali, mentre sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi. Dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge e temporali di forte intensità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Le temperature massime non andranno oltre i 26°C.

Domenica al mattino si prevede "in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità". Le temperature sono attese in diminuzione. In seguito, annuncia l'Arpae, "il progressivo aumento del campo di alta pressione determinerà un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione; lunedì ancora nuvolosità irregolare con locali rovesci, mentre da martedì fino a giovedì tempo stabile e soleggiato. Le temperature sono attese in aumento, con massime che si porteranno sui 27/28 gradi".

Le previsioni di Youmeteo

Sabato ad iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso in mattinata, farà seguito un rapido peggioramento dalla tarda mattinata e primo pomeriggio, fino a parte della serata, con temporali su tutta la Romagna, in movimento dall’appennino verso la costa. I temporali potranno essere localmente forti ed associati a raffiche di vento dai quadranti meridionali. Temperature stazionarie in mattinata con punte massime intorno a 26°-28°, ma con tendenza a graduale calo dal pomeriggio durante le precipitazioni.



Anche Domenica il cielo sarò poco nuvoloso in mattinata, ma con peggioramento durante il pomeriggio con temporali in formazione sui rilievi ed in espansione verso la costa Romagnola. Venti tra leggeri e moderati settentrionali in mattinata, deboli nel pomeriggio con locali rinforzi nelle zone soggette a temporali. Temperature massime intorno a 24°-26°. Lunedì in mattinata saranno possibili ancora residui temporali in mare che localmente potranno sfiorare la costa della Romagna, ma con tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Le previsioni sono a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com. Per tutti gli aggiornamenti segui “youmeteo.com” su Facebook ed Instagram.