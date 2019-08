Arriva una notte con fulmini e tuoni: stop all'afa, ma per Ferragosto torna il sole

Ferragosto col sole, ma prima rapido break temporalesco che metterà fine all'andata di caldo che si è contraddistinta per gli elevati valori di umidità, con notevoli condizioni di disagio bioclimatico. Nella nottata tra martedì e mercoledì sono attesi temporali sparsi, a tratti di forte intensità accompagnati da possibili grandinate e colpi di vento. Esaurimento di fenomeni già nel corso della mattinata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione già nel pomeriggio di mercoledì.

Le temperature minime sono attese in lieve diminuzione comprese tra 20 e 22 gradi; mentre le massime in sensibile diminuzione comprese tra 26 e 28 gradi. I venti soffieranno deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi e raffiche nelle zone interessate da temporale. Dal pomeriggio, i venti tenderanno a divenire orientali e rinforzeranno sul mare e sulla costa. Il mare mosso, molto mosso al largo. Ferragosto sarà sereno, con locali addensamenti pomeridiani ad evoluzione diurna sui rilievi. Le temperature minime in diminuzione comprese tra 18 e 20 gradi; mentre le massime in aumento comprese tra 27 e 31 gradi. I venti saranno deboli, prevalentemente orientali, mentre il mare inizialmente mosso, ma con moto ondoso in attenuazione.

Nei giorni a seguire, annuncia l'Arpae, "la rimonta del campo di alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Le temperature saranno in lento e progressivo aumento riportandosi sui 33/34 gradi".