Marina di Ravenna "imbiancata" dalla neve chimica: ecco che cos'è

Oltre al magico effetto galaverna, che ha allietato il risveglio di molti abitanti della provincia - in particolar modo nel lughese - a sorprendere i residenti di Marina di Ravenna ci ha pensato anche la "neve chimica".

La "neve chimica" è un fenomeno atmosferico che si verifica solo in presenza di alti tassi d’umidità, temperature inferiori allo zero e nei pressi di presidi industriali che emettono nell'aria polveri sottili come ossido di carbonio, biossido d’azoto, biossido di zolfo o pm10. Le goccioline d’acqua sospese in atmosfera, all’interno della nebbia, tendono a legarsi alle particelle emesse dalle industrie che fungono da nuclei di condensazione, formando veri e propri fiocchi di neve che poi precipitano al suolo e imbiancano il paesaggio.