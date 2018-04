Prove generali d'estate: per il ponte del 25 aprile è atteso il bel tempo

Il ponte della Liberazione sarà il primo importante banco di prova per gli operatori turistici. E si annuncia un lungo periodo caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento. E' quanto prevedono per i prossimi giorni i modelli matematici. Le giornate godranno di tempo stabile e soleggiato, con la colonnina di mercurio che si porterà oltre la media, con punte anche di 27°C nell'entroterra (minime oscillanti intorno ai 13°C), mentre sulla costa l'effetto del caldo sarà mitigato dalla brezza.

Successivamente, rende noto il servizio meteorologico dell'Arpae, "la progressiva attenuazione del campo anticiclonico favorirà l'afflusso di correnti nord-occidentali con graduale aumento della copertura nuvolosa ma con assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno pressochè stazionarie con valori massimi ancora decisamente superiori alla media del periodo". La stabilità atmosferica, con temperature tipiche di giugno, potrebbe protrarsi fino a tutto il ponte del 25 Aprile. Un bel regalo per tutti coloro che potranno approfittare di qualche giorno di ferie per godersi un breve periodo di riposo ed un anticipo d'estate.