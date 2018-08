Meteo, possibile nuovo weekend di maltempo all'orizzonte: le previsioni

Anche il prossimo weekend potrebbe esser condizionato dal maltempo. L'ultima emissione del modello matematico europeo vede infatti l'ingresso di correnti più fresche a partire da venerdì. Almeno fino a mercoledì la presenza di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in graduale aumento. Le massime si porteranno fino a 33°C, mentre le minime oscilleranno tra 18 e 21°C. Giovedì l'avvicinamento di una nuova saccatura atlantica determinerà nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni.

Successivamente il transito della perturbazione apporterà un generale peggioramento delle condizioni meteo sino alla giornata di domenica. Secondo il modello europeo una parte dell'aria fredda collegata alla perturbazione entrerebbe dalla "porta della Bora". Non si esclude quindi tra sabato e domenica instabilità, con possibili fenomeni temporaleschi sparsi. Guardando al lungo termine, residua instabilità è prevista per lunedì: successivamente tra martedì 4 e sabato 8 è attesa una temporanea fase stabile con temperature in ripresa. Poi è possibile un nuovo peggioramento dall'Atlantico.