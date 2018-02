Meteo, precipitazioni in vista: divieto d'accesso a dighe e moli

In seguito all'allerta meteo idrogeologica-idraulica diramata dalla Protezione Civile dalla mezzanotte di martedì alla mezzanotte di mercoledì, durante la quale potranno verificarsi precipitazioni diffuse di intensità tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.