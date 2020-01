Meteo, per il ponte dell'Epifania arriva l'anticiclone: poi una settimana nebbiosa

Ponte dell'Epifania all'insegna dell'anticiclone. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con probabilità di locali banchi di nebbia sul settore costiero nelle prime ore del mattino in rapido dissolvimento. Le temperature minime saranno comprese tra -1 e 3 gradi, mentre le massime tra 9 e 10 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali in mattinata, deboli variabili successivamente. Nessuna variazione di rilievo per i prossimi giorni. Da martedì ci sarà un'alta probabilità di banchi di nebbia in pianura, mentre sarà sereno sui rilievi. Le temperature sono attese in lieve diminuzione lunedì nei valori massimi, mentre le minime non subiranno particolari variazioni di rilievo.

Sul lungo termine, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "gli ultimi dati mostrano un rafforzamento del campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale che determinerà prevalenti flussi settentrionali sulla nostra regione. In questo scenario la probabilità di precipitazioni significative risulta bassa e i quantitativi attesi si prospettano inferiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno progressivamente a calare riportandosi su valori in linea con la media climatologica".