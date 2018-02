Meteo, si rivede l'inverno: maltempo e rischio neve anche in pianura

Si annunciano 48 ore di maltempo di stampo invernale. Venerdì il ravennate sarà attraversato da una perturbazione alimentata da aria più fredda in discesa dal Nord Europa. Sono attese precipitazioni deboli-moderate al mattino sul settore centro-orientale, che assumerano carattere nevoso sopra i 900 metri in graduale ascesa. E' attesa una diminuzione delle temperature, specie nei valori massimi, attesi tra 7 e 11°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-orientali sui rilievi, tendenti poi a disporsi da nord ovest. Il mare sarà mosso, molto mosso al largo.

Il maltempo insisterà anche nella prima parte della giornata di sabato. L'approfondimento di una depressione tra nord-est e regioni centrali richiamerà ulteriore aria fredda. E così le piogge potrebbero trasformarsi in neve anche sulla Romagna Faentina. Tutto dipenderà anche dalla ventilazione: se sarà dai quadranti nord-occidentali porterà neve anche a ridosso di Ravenna, se prevarrà la Bora calda dal mare sarà pioggia. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Le temperature sono attese in ulteriore diminuzione. Il mare sarà agitato al mattino, molto mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata. Successivamente, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "l'instaurarsi di una circolazione depressionaria sul nord-Italia manterrà tempo instabile, da domenica fino a termine periodo, con piogge a tratti moderate su tutta la regione".

Allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per criticità idraulica e idrogeologica, ma anche per neve per la fascia collinare e vento per la costa. Per quanto concerne le piogge, si legge nell'avviso, sono attese "di moderata intensità, con accumuli medi areali attorno o superiori a 30 millimetri nelle 24 ore e accumuli puntuali superiori a 50 millimetri nelle 24 ore". La neve è attesa "a quote superiori a 900 metri al mattino, poi in abbassamento fino a 500 metri in serata, con accumuli compresi tra 10 e 20 centimetri". Attesi forti venti di Bora in serata. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare). Viene raccomandato "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade allagate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati".