Meteo, vento e onde fino a 2,5 metri: diramata un'allerta "gialla"

Viene raccomandato "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee"