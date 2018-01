Meteo, via le nebbie. Arrivano forti venti, piogge e nevicate sui rilievi

Una forte ondata di maltempo interesserà da giovedì anche il ravennate. Il dominio anticiclonico, responsabile di temperature miti in collina e nebbie in pianura, cederà sotto gli effetti di una saccatura dal Nord Europa, che determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge in pianura e nevicate sui rilievi. La fase perturbata, attesa venerdì, sarà preceduta da un'intensificazione della ventilazione. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento per la giornata di giovedì, arancione per la fascia pianeggiante e collinare, e gialla per quella montana.

"L'approssimarsi di una perturbazione determineraà l'afflusso di intense correnti sud occidentali con ventilazione in forte intensificazione e precipitazioni diffuse sull'intero territorio regionale - viene illustrato nell'allerta -. Sono previsti venti di Burrasca moderata (62-74 km/h) sulle sottozone di crinale appenninico e sulle sottozone collinari centro-orientali". Giovedì sera sono attese deboli precipitazioni sul territorio romagnolo, in attesa di un'intensificazione prevista per venerdì.

Venerdì, infatti, si prevedono precipitazioni deboli -moderate durante la mattinata sul settore centro-orientale, con la trasformazione in neve sui rilievi in serata. I fiocchi sono attesi al di sopra dei 500 metri. Le temperature tenderanno a diminuire, specie nei valori massimi. Successivamente, informa l'Arpae, il passaggio di un'onda di bassa pressione manterrà condizioni di tempo instabile.