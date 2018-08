Notte di Ferragosto, attesi forti temporali: scatta l'allerta meteo "arancione"

La notte di Ferragosto a rischio maltempo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione" per temporali. E' previsto infatti il transito di un fronte freddo, che determinerà un abbassamento delle temperature, che a lungo si sono mantenute ben al di sopra della media del periodo. Nel bollettino viene comunicato che "temporali organizzati e persistenti con associate precipitazioni intense, raffiche di vento, fulminazioni e probabili grandinate interesseranno la nostra regione" nella giornata di martedì. Viene specificato che "i fenomeni nella prima parte della giornata interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale, in intensificazione sul settore centro-orientale nel corso del pomeriggio-sera". La tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni.

Le previsioni dell'Arpae indicano per martedì "nuvolosità variabile, a tratti anche molto consistente, con precipitazioni sparse e irregolari, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni localmente saranno di forte intensità con associata grandine e raffiche di vento e interesseranno l'intera regione". Le temperature sono attese in diminuzione nei valori massimi, tra 29 e 31°C, mentre le minime oscilleranno tra 23 e 24°C. I venti soffieranno "deboli sud-occidentali al mattino, tendenti a ruotare da settentrione dalla sera". Sono attese "raffiche e rinforzi di vento associate ai fenomeni temporaleschi". Il mare sarà "poco mosso sotto costa, mosso al largo. La tendenza è a divenire diffusamente mosso dalla serata-nottata".

La giornata di Ferragosto esordierà con molto nuvoloso, con precipitazioni irregolari in esaurimento nella mattinata, con tendenza a progressivi rasserenamenti". Le temperature sono attese in diminuzione, con minime tra 21 e 22°C e massime tra i 28 gradi della costa ed i 33°C delle province occidentali. I venti saranno deboli-moderati nord-orientali con rinforzi sul mare e sulla costa, mentre il mare è previsto molto mosso, con moto ondoso in attenuazione dalla serata-nottata.

Successivamente "la risalita del campo di pressione riporterà tempo in prevalenza poco nuvoloso con probabile attività convettiva pomeridiane che determinerà rovesci sparsi più probabili sui rilievi. Le temperature torneranno a risalire su valori in linea con la norma del periodo". L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ ) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ).

L'amministrazione comunale raccomanda "di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati".