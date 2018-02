Previsioni meteo: dopo la nevicata arriva l'allarme per il gelicidio

Mercoledì 28 febbraio: cielo parzialmente nuvoloso con possibili residui deboli rovesci nevosi sulla costa tra Ravenna e Rimini alternati a momenti di sole, soprattutto in mattinata. Dal pomeriggio, ma soprattutto in serata, nuovo aumento della copertura nuvolosa su tutta la Romagna con cambio di circolazione e nubi in arrivo dall’appennino. Venti deboli di direzione variabile. Temperature massime tra 0° e +3° in pianura e sulla costa con temperature che torneranno a essere inferiori a 0° al calar del sole.

Giovedì 1 marzo: tra la notte e la mattina neve su tutta la Romagna, dall’appennino verso la costa, per aria più umida da occidente. Venti deboli o dai quadranti meridionali in mattinata che faranno temporaneamente aumentare le temperature di qualche grado. Dal pomeriggio aria più calda dai quadranti meridionali avanzerà alle quote medie della colonna atmosferica (intorno a 1400 metri di quota): la neve inizierà a trasformarsi in pioggia ad iniziare dal basso riminese e sulla costa ravennate. Successivamente i venti ruoteranno al suolo nuovamente da Maestrale (N-O) con raffiche moderate su tutta la Romagna, riportando le temperature ancora a valori inferiori a 0° anche su riminese e ravennate: ancora neve da Rimini nord/Cesena verso settentrione, ma il continuo avanzare alle quote medie di aria più calda permetterà alle precipitazioni di assumere temporaneamente carattere di gelicidio (attenzione: pioggia che ghiaccia al suolo), lasciando poi il posto alla sola pioggia in pianura nel corso della giornata di venerdì 2 marzo su tutta la Romagna.

Previsioni meteo a cura del centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com