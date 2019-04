Meteo, ponte del 25 aprile all'insegna della variabilità: le previsioni

Dopo la pioggia sporcata dal pulviscolo sahariano sospeso in quota, la settimana del lungo ponte del 25 aprile scorrerà all'insegna della variabilità atmosferica. Mercoledì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae nel suo bollettino, il cielo si presenterà molto nuvoloso sul settore appenninico con temporanee schiarite mattutine sulla pianura e nuvolosità irregolare nel seguito della giornata. Non sono attese precipitazioni. Le temperature minime oscilleranno tra 12 e 14°C, mentre le massime tra 20 e 24°C. I venti soffieranno in prevalenza deboli meridionali sui rilievi con rinforzi, mentre saranno deboli sud-orientali sulla pianura sulla costa e sul mare con locali rinforzi. Il mare si presenterà mosso.

Giovedì è attesa nuvolosità irregolare con alternanza di schiarite e annuvolamenti, con possibilità di locali piogge o brevi rovesci durante le ore centrali della giornata sul settore appenninico. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli in prevalenza orientali nell'entroterra, sud-orientali sulla costa e sul mare con temporanei rinforzi. Il mare sarà mosso. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "sono attese condizioni di spiccata variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite e precipitazioni sparse più probabili nelle giornate di venerdì e domenica. Le temperature risulteranno in lieve graduale flessione, rimanendo comunque prossime alla media climatologica".