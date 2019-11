Si annuncia un inizio di settimana con venti tiepidi. Poi altre piogge in arrivo

Domenica a tratti piovosa, mentre si annuncia un lunedì ventoso, specie nell'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento, specificando che "saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h". Lunedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite in pianura, mentre addensamenti piu' consistenti sono attesi sui rilievi. Le temperature minime oscilleranno tra 10 e 13°C, mentre le massime tra 15 e 19°C. I venti soffieranno moderati con temporanee raffiche da sud-ovest sulla Romagna, forti da sud-ovest sui rilievi. Attenuazione dalla serata.

Martedì si annuncia instabile, con precipitazioni deboli irregolari in pianura, moderate con locali rovesci sui rilievi. Le temperature sono attese in aumento. La ventilazione soffieranno meridionali di debole o moderata intensita', con raffiche piu' forti sui rilievi appenninici. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, il cielo sarà in "prevalenza nuvoloso per l'intero periodo, con precipitazioni diffuse, piu' probabili lungo la catena appenninica (in particolare del settore centro-occidentale). Nella giornata di venerdi' le piogge si prevedono piu' intense e persistenti. Temperature in graduale diminuzione nei valori massimi, senza variazioni di rilievo le minime".