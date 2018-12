Meteo, altro che bianco Natale: la neve il 25 dicembre è molto rara dal 1946

E' un bianco Natale. Non quello che si sogna con la neve, ma quello condizionato dalla nebbia e dall'umidità. "Dalle statistiche in possesso dell'Osservatorio "Torricelli" emerge che dal 1946 ad oggi la "dama bianca" preferisce visitarci prima o dopo il Santo Natale, ma quasi mai nel periodo 22-25 dicembre - spiega Roberto Gentilini, appassionato di meteorologia e membro del gruppo Facebook "MeteoFaenza "Osservatorio Meteo Torricelli" -. L'unica notte di Natale baciata dalla neve a Faenza si registrò nel 1963, mentre nel 1990 alcuni fiocchi bianchi ci interessarono nella mattina di Natale. Addirittura dal 2002 ad oggi i giorni statisticamente più caldi della seconda parte di dicembre sono proprio Natale e San Stefano".

Il film si è ripetuto anche quest'anno. Dopo la neve caduta tra il 16 ed il 17 dicembre, sono subentrate correnti miti in quota. La bianca nell'entroterra è stata completamente cancellata dalle temperature anomale che si sono spinte oltre i 15°C, mentre in pianura sono prevalse nebbie e temperature basse per l'inversione termica. Anche nei prossimi giorni il film meteorologico non cambierà il suo pallinsesto: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sui rilievi, mentre nubi basse con foschie dense e nebbia prevaranno sulle zone di pianura, solo in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo: minime comprese tra -1 e 3 gradi, massime attorno a 5 gradi.

Per i giorni a seguire, spiega l'osservatorio meteorologico dell'Arpae, "flussi settentrionali associati ad un promontorio anticiclonico presente tra l'Atlantico e l'Europa occidentale manterranno condizioni di tempo stabile per tutto il periodo, con transito di nuvolosità tra venerdì e sabato e cielo più sereno successivamente. Le temperature tenderanno a calare leggermente verso la fine dell'anno, in particolare nei valori minimi con possibilità di gelate".