Temporali e forti raffiche di vento in vista: nuova allerta meteo di Protezione civile

Dalla mezzanotte di giovedì 9 agosto alla mezzanotte di venerdì 10 è attiva l'allerta meteo numero 77 "gialla" per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER).

Il passaggio di un'onda depressionaria a ridosso delle Alpi determinerà la possibilità di fenomeni temporaleschi nel corso della notte tra giovedì e venerdì, con fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, in termini di precipitazione e raffiche di vento: la zona più probabile è il settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio-sera di venerdì i fenomeni temporaleschi tenderanno a interessare maggiormente il settore centro-orientale del territorio. Arpae non esclude lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati.

Sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

