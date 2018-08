Temporali, grandine e vento per la "burrasca" di fine agosto: ma l'estate non è finita

Tornano ad aprirsi gli ombrelli. Tra sabato e domenica sono attesi temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con raffiche di vento e mareggiate lungo la costa. Ma non solo. Bisognerà tirare fuori un indumento più pesante perchè le temperature crolleranno anche di una decina di gradi. Ma la parentesi perturbata sarà breve, perchè da lunedì tornerà l'alta pressione, con conseguente aumento della colonnina di mercurio, su valori gradevoli.

Il centro di calcolo meteorologico Youmeteo prevede per venerdì cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento che oscilleranno tra i 30°C della costa ed i 34°C delle zone interne. Durante il pomeriggio-sera possibile la formazione di locali rovesci su zone interne, localmente verso le pianure e costa. I venti saranno deboli in mattinata, fino a moderati nel pomeriggio da est-sud-est.

Sabato ci sarà il passaggio pre-frontale che precederà l'arrivo del peggioramento. Il cielo sarà poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso fino a metà mattinata. Seguirà un rapido sviluppo di rovesci e temporali, dalla tarda mattinata e per il resto del pomeriggio, dall’appennino verso la costa. Temperature ancora elevate al mattina, in rapida discesa durante i temporali. I venti soffiranno deboli dai quadranti occidentali, tendenti a ruotare da nord-nord-est nel pomeriggio, con raffiche moderate e a calmare temporaneamente in serata.

Domenica, tra la nottata e la mattinata, tendenza a temporali sparsi, localmente anche forti, con possibilità di nubifragi e grandinate su gran parte della Romagna con venti forti dai quadranti settentrionali con maestrale in terra e grecale sulla costa (raffiche max fino a 60-90 Km/h). In mattinata e primo pomeriggio sono attesi venti moderati-forti da nord-est, con mareggiata lungo la costa. Graduale miglioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio, da nord verso sud. Forte calo termico, con massime intorno a 21-22°. Da lunedì ritorna l'alta pressione, con sole e temperature gradevoli.