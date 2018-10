Temporali, venti forti e temperature in diminuzione: scatta l'allerta meteo

Forte peggioramento meteo sul ravennate nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna, attraverso un'allerta "gialla" diramata lunedì mattina, comunica che "la presenza di un minimo depressionario in area tirrenica apporterà precipitazioni sparse sulla regione. I fenomeni potranno risultare a carattere temporalesco di forte intensità, di tipo organizzato sul settore appenninico centro-orientale e Romagna nella mattina, in attenuazione e successivo esaurimento dalle ore pomeridiane. Sono inoltre previste condizioni di mare agitato al largo con altezza dell'onda maggiore di 2,5 metri, più probabili tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Sul settore costiero e sul mare è prevista una intensificazione della ventilazione con valori comunque sotto soglia".

La fase più intensa del peggioramento è prevista nella nottata tra lunedì e martedì. Martedì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, il cielo sarà "molto nuvoloso con precipitazioni irregolari, associate a locali rovesci, nella prima parte della giornata, più intense sulle zone appenniniche della regione, dove assumeranno carattere temporalesco. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità, con precipitazioni che tenderanno a interessare solo i rilievi centro-orientali, esaurendosi poi in serata". Le temperature minime sono attese in diminuzione, con valori attorno a 11-12 gradi nell'entroterra e 13-15 gradi lungo la costa. Le massime saranno pressoché stazionarie o in lieve locale flessione, con valori attorno a 17-19 gradi.

I venti soffieranno "da moderati a forti nord-orientali sul settore costiero ravennate e ferrarese durante la prima parte del giorno, in attenuazione dal pomeriggio". Sul resto del territorio saranno "deboli, a tratti moderati orientali". Il mare si presenterà "molto mosso sotto costa e agitato al largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, mosso nella serata". Mercoledì è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in diminuzione, mentre le massime stazionarie. Nei giorni successivi, spiega Arpae, seguirà "nuvolosità variabile, con possibilità di precipitazioni a termine periodo. Le temperature, dopo un lieve aumento iniziale, non subiranno variazioni di rilievo".