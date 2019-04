Un ospite inaspettato sul litorale: la nebbia porta un 25 autunnale

Un po' a sorpresa è arrivata la nebbia ad offuscare la giornata di festa della Liberazione. Un tempo autunnale, con la nuvola grigia che si è estesa dal mare alla conquista del litorale. Si è trattata di nebbia da avvezione che si forma quando l'aria umida e calda passa sopra la superficie del mare, venendo così a sua volta raffreddata. Questo fenomeno è frequente sulle superfici marine, quando l'aria calda di un anticiclone incontra alle medio-alte latitudini acqua più fredda. Venerdì il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni irregolari, anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio tendenza a schiarite a partire da ovest, con progressiva attenuazione ed esaurimento dei fenomeni. Le temperature minime sono attese in lieve aumento, con valori attorno a 13/15 gradi. Massime stazionarie o in lieve flessione, con valori compresi tra i 20 gradi della costa e 22/23 gradi delle zone interne. I venti soffieranno in prevalenza sud-occidentali, deboli-moderati sulla pianura e moderati sui rilievi con temporanei rinforzi sul crinale appenninico. Il mare sarà poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Sabato sarà una giornata gradevole e soleggiata, mentre nei giorni a seguire il "periodo sarà caratterizzato da moderata instabilità a causa di un minimo di bassa pressione in spostamento dall'Europa centrale verso il bacino del Mediterraneo. Saranno probabili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, in particolare ad inizio periodo, in un contesto di nuvolosità variabile. Le temperature subiranno una flessione domenica, rimanendo inferiori a 15/17 gradi, per poi risalire gradualmente nei giorni successivi".