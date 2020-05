Vento e temporali in vista all'orizzonte: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta vento gialla per la fascia collinare. Si legge nell'avviso: "Nella seconda parte della giornata di giovedì è atteso un significativo aumento delle condizioni di instabilità sui settori occidentali della regione. Si prevede attività temporalesca anche organizzata in ulteriore intensificazione nelle ore serali e notturne sui rilievi centro occidentali e sulla pianura occidentale. I fenomeni risulteranno in attenuazione già dalle prime ore del mattino di venerdì, esaurendosi poi dalle ore pomeridiane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Contestualmente è atteso un rinforzo della ventilazione sud-occidentale in area appenninica; sono previsti venti fino a Beaufort 9 (75/88 Km /h) sui settori di crinale appenninico centro-occidentale con raffiche anche superiori e stimate attorno ai 100 Km/h - viene aggiunto -. Venti fino a Beaufort 8 (62/74 Km/h ) invece sui crinali appenninici orientali, su tutta la fascia collinare della regione e temporaneamente sulla pianura occidentale. Ventilazione in attenuazione poi dalle ore serali di venerdì".