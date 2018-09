Irruzione fredda dal Nord Europa: costa sferzata da raffiche di Bora fino a 80 km/h

Raffiche di Bora fino a 80 chilometri orari. L'arrivo dell'aria fredda, annunciato domenica attraverso un'allerta di Protezione Civile, si sta manifestando con intense raffiche di vento sul litorale, con conseguente crescita del moto ondoso dell'Adriatico. La costa è stata sferzata dalla Bora, con la raffica più intensa di 80.5 chilometri orari registrata a Porto Corsini. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta gialla per "stato del mare": martedì, si legge nel bollettino, il persistere di correnti di bora determinerà venti moderati con raffiche lungo la fascia costiera, prossime ai 30 nodi. Il mare sarà molto mosso, temporaneamente agitato al largo, ma con valori al di sotto della soglia di allertamento. Non si esclude la possibilità di mareggiate sulla costa romagnola ancora interessata da attività e infrastrutture turistiche". Nei prossimi giorni il tempo sarà nel complesso stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature, dopo una sensibile flessione, con minime tra 9 e 15°C e massime tra 18 e 20°C, sono previste da giovedì in lieve graduale rialzo con valori, tendendo a riallinearsi con la media del periodo.