Weekend a rischio nuvole e pioggia: allerta meteo per temporali

Una nuova circolazione depressionaria sarà responsabile di un fine settimana variabile, con più nuvole e rischio piogge nella giornata di domenica. Sabato infatti il cielo è atteso sereno o poco nuvoloso, con temperature massime gradevoli oscillanti intorno ai 27°C. In serata non si esclude la possibilità di qualche rovescio sparso per l'avvicinarsi di un nuovo impulso instabile dalla Francia. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti sudoccidentali con temporanei rinforzi sulla Romagna, salvo ruotare da sudest durante il pomeriggio sul mare e sulla costa con locali rinforzi sul Ferrarese. La Protezione Civile ha attivato un'allerta per temporali in riferimento ai possibili fenomeni in serata.

Domenica è consigliato l'ombrello a portata di mano benchè non mancheranno delle fasi soleggiate. Infatti è attesa nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, associata a rovesci o temporali sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici e sul settore centro-orientale della regione. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti saranno in prevalenza occidentali, con qualche locale e temporaneo rinforzo da sudovest sui rilievi romagnoli.

La nuova settimana, informa l'Arpae, "sarà ancora caratterizzata da condizioni meteorologiche spiccatamente instabili, a causa della persistenza di un'area di bassa pressione estesa dalla Francia fino al settore balcanico. Pertanto il tempo sarà variabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti anche intensi a cui saranno associati rovesci e temporali sparsi. Le temperature seguiteranno a mantenersi di qualche grado inferiori alla media climatologica, con massime spesso comprese tra 24°C e 27°C sulla maggior parte del territorio regionale".