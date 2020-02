Caccia alle auto ibride ed elettriche: quali sono i modelli più venduti?

Uno sguardo doveroso al mercato auto va riservato ai modelli "più innovativi" degli ultimi anni, ovvero le auto ibride ed elettriche. E osservando i dati forniti da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) relativi alle vendite delle vetture ibride e dotate di alimentazione esclusivamente a batteria nel 2019, non possiamo non notare il boom di acquisti che ha interessato questa tipologia di vetture.

In totale lo scorso anno sono state vendute in Italia 10.566 auto elettriche, un numero forse non da capogiro ma che rappresenta un +111% per le vetture di questo tipo, mentre le immatricolazioni delle auto ibride (Mild-Hybrid, Full Hybrid e Plug-In) sono state 116.327, con un aumento del 33%.

Concentrandoci sulle marche e sui modelli più gettonati, tra le auto ibride, vediamo al vertice della classifica la Toyota Yaris, con la casa giapponese che occupa tutto il podio grazie ai modelli C-HR e RAV4.

Di seguito la classifica completa delle auto ibride più vendute in Italia:

1. Toyota Yaris

2. Toyota C-HR

3. Toyota RAV4

4. Toyota Corolla

5. Range Rover Evoque

6. Suzuki Ignis

7. Audi A6

8. Kia Niro

9. Suzuki Swift

10. Lexus UX

Passiamo ora alla classifica delle auto elettriche che vede al primo posto la citycar Smart ForTwo, seguita dalla Zoe di Renault e dalla Tesla Model 3.

Qui la classifica completa delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2019:

1. Smart ForTwo

2. Renault Zoe

3. Tesla Model 3

4. Nissan Leaf

5. Smart ForFour

6. BMW i3

7. Hyundai Kona

8. Tesla Model S

9. Tesla Model X

10. Jaguar i-Pace

