Bauletti per scooter: tutto lo spazio che ci serve sulle due ruote

Chi utilizza spesso uno scooter per spostarsi in città conosce l'importanza del bauletto posteriore. Capita di frequente che lo spazio del vano sottosella non sia abbastanza per portare con noi oggetti, documenti o vestiti di ricambio, così viventa indispensabile un'area extra con cui espandere la nostra capacità di trasporto sul nostro fedele veicolo a due ruote. Con il bauletto per scooter, infatti, possono trovare alloggio un secondo casco, uno zainetto o altro ancora.

E ora come muoversi nell'acquisto di un efficace bauletto? Di seguito vi indichiamo una lista di modelli dall’elevata capacità, facili da installare e resistenti.

Tresko

Da Tresko arriva un modello di bauletto con una capacità di 24 litri, in grado di trasportare fino a 5kg di carico. Un prodotto dotato di piastra di supporto universale che consente un montaggio veloce, adattandosi a qualunque portapacchi. Un bauletto realizzato in robusta plastica nera, dotato di maniglia e con dimensioni esterne di 37 x 28,5 x 33 cm.

Kappa

La rassegna continua con il bauletto di Kappa, modello K30N. Un accessorio dotato di una pratica maniglia, facile da montare e fornito con un sistema di sgancio rapido. Ricordiamo, inoltre, la capacità interna di 30 litri e fino a 3KG, con la possibilità di ospitare un casco integrale. Il K30 viene proposto con piastra + kit universale.

XTRM

XTRM propone un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali. Un accessorio che vanta una capacità di 43 litri, con finitura in argento e dotato di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, infine, le dimensioni pari a 55 x 40 x 32 cm ed il sistema di sblocco rapido.

A-Pro

Da A-Pro arriva un bauletto disponibile nelle finiture nera o bianca, con dimensioni di 58x42x32 cm per una capacità di ben 48 litri. Un bauletto realizzato in plastica ad alta resistenza e fornito di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, inoltre, la serratura di sicurezza con 2 chiavi fornite in dotazione insieme allo schienale in gomma.

Givi

Nella nostra rassegna troviamo anche un bauletto di Givi con dimensioni di 300 x 400 x 410 mm, un volume di 30 litri ed una capacità di carico che arriva a 5 chili. Un bauletto nero goffrato con catadiottri fumè, dotato di sistema di aggancio Monolock, fornito di piastra e kit universale con la possibilità di ospitare un casco integrale.

Dove trovare bauletti per scooter a Ravenna

