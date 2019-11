Cambiare look all'auto con i nuovi copricerchi

Volete cambiare lo stile alla vostra auto? Optare per un cambio di look che la renda più accattivante? Basta poco, occorre trovare dei nuovi copricerchi e vedrete la vostra vettura rinnovata.

Di seguito vi presentiamo cinque modelli belli e facili da montare che consentono di dare un tocco di classe alla vostra macchina. Accessori disponibili in varie versioni, anche con effetto carbonio, e adatti a ogni genere di vettura.

Autostyle: Carbon Look

Iniziamo la nostra rassegna dal set di Autostyle disponibile per ruote da 13 a 16 pollici. Borchia di colore nero, con inserti che ricordano la fibra di carbonio, realizzata in plastica ABS. Accessorio facile da installare, disponibile anche nella colorazione silver, che consente di dare alla vettura un look sportivo.

Sakura: anche in nero e argento

Passiamo ora a Sakura che propone vari modelli per tutti i gusti da 13 a 16 pollici. Copricerchi realizzati in resistente plastica, disponibili anche con finitura nera e argento, dal look classico o sportivo.

WRC: look aggressivo

Nella nostra rassegna troviamo anche i copricerchi WRC dal look sportivo e adatti per cerchioni da 13 a 16 pollici. Un modello realizzato in ABS con finitura bicolore, facilmente installabile sull’auto tramite semplici clip.

Sparco: tre diverse varianti

Passiamo a Sparco che propone un modello dallo stile moderno e aggressivo, disponibile in tre diverse colorazioni (argento, nero/argento e nero/grigio). Borchia adatta a cerchi da 13 a 16 pollici.

Good Year: color argento

Da Good Year il set di 4 Copricerchi Flexo 30 di colore argento, dal design robusto e piatto, che conferisce il look tipico dei cerchi in lega. Un modello disponibile per cerchi da 14 a 16 pollici, con piedini di fissaggio ribaltabili e anello di fissaggio regolabile per una facile installazione

