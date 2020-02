Cerchi in lega: qualche consiglio per renderli brillanti

I cerchi in lega sono un accessorio ricercato da un numero sempre crescente di automobilisti. Questi cerchioni per auto sono realizzati in una lega metallica di alluminio, molto apprezzata per la sua resistenza così come per la sua leggerezza. Soprattutto i cerchi in lega sono desiderati per il loro design armonioso e il look accattivante che sanno donare alla vettura. Come le altre parti della vettura, richiedono una corretta manutenzione, che come sempre inizia con una periodica pulizia.

Scopriamo assieme cosa si deve fare per avere cerchi in lega sempre lucenti e brillanti.

8 consigli per pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega si sporcano più facilmente di altre parti della macchina: per mantenerne la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni 2 o 3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell’intera auto, per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti.

Ecco 8 mosse per pulire efficacemente i cerchi in lega:

Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo;

Iniziare a sciacquare i cerchi con uno spruzzatore d’acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco;

Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi;

Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore;

Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar;

In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente;

Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino;

Terminato il lavaggio, applicare della cera protettiva.

