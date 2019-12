Comode e versatili: una guida per orientarsi fra le auto multispazio

Nate come veicoli commerciali, le auto multispazio sono diventate a tutti gli effetti vetture familiari, dotate anche di porte laterali scorrevoli. Si tratta di modelli più compatti delle classiche monovolume, e dal punto di vista del comfort non hanno niente da invidiare alle station wagon o ai SUV; sono auto dall'elevata capacità di carico, con ampie superfici vetrate e dotate anche di una posizione di guida rialzata.

Grazie ai versatili abitacoli modulari queste auto sono molto versatili ed è possibile ospitarvi anche 7 persone. Scopriamo 4 modelli di auto multispazio dal design curato e dotati di moderne dotazioni tecnologiche e di sicurezza.

Peugeot Rifter

Iniziamo la nostra rassegna dal Peugeot Rifter, un’auto multispazio con un design curato ed interni moderni e tecnologici. Citiamo, in particolare, il Peugeot i-Cockpit con display da 8 pollici e l'Head-Up Display con schermo a colori. Ricordiamo anche le motorizzazioni sia diesel che benzina e il cambio automatico a 8 rapporti. Un’auto multispazio che si adatta a tutte le tue esigenze, con lunotto posteriore apribile, 5 o 7 posti, 3 sedili posteriori individuali e a scomparsa e volume del bagagliaio da 775 a 3.500 litri.

Dacia Dokker

Nella nostra rassegna abbiamo inserito anche la Dacia Dokker, un modello dal costo contenuto che dispone di numerosi vani portaoggetti e spazio per ospitare 5 persone. Una multispazio dotata di una o due porte laterali scorrevoli e divanetto posteriore abbattibile. Ricordiamo, infine, il bagagliaio con apertura a due ante e capienza di 800 litri (con 5 persone a bordo), che diventano 3.000 l una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60 .

Citroën Berlingo

Passiamo ora al Citroën Berlingo, un modello dal look moderno ed accattivante con fari sdoppiati e porte posteriori ad apertura scorrevole. Auto disponibile in due lunghezze: la taglia M standard, lunga 4,4 m, e la taglia XL, che raggiunge i 4,75 m. Le due versioni M e XL possono accogliere e trasportare 5 o 7 passeggeri. Citroën Berlingo offre, inoltre, 4.000 litri di volume e più di 3 metri di lunghezza di carico nella taglia XL, ripiegando il sedile passeggero. Non dimentichiamo i 3 sedili posteriori individuali a scomparsa e i numerosi vani portaoggetti.

Ford Tourneo Connect

Concludiamo la nostra rassegna con il Ford Tourneo Connect; una multispazio con un ampio vano di carico con cinque persone a bordo: 1.029 litri, che diventano 2.410 una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60. Non manca una moderna piattaforma di infotainment, il Ford SYNC 3 con touchscreen a colori da 6" e dotazioni di sicurezza di ultima generazione come il sistema Pre-Collision Assist in grado di rilevare un rischio di collisione e azionare automaticamente i freni.

