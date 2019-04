La Motorizzazione Civile: cos'è e di cosa si occupa

La Motorizzazione Civile è l'ente che in Italia svolge l'attività di controllo tecnico e amministrativo di tutte le normative che regolano il trasporto civile. Le sue funzioni sono molte e si rivolgono a una grandissima fetta dei cittadini, in particolare a tutti coloro che possiedono un'auto o una moto. La Motorizzazione civile è direttamente gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma è anche presente su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di uffici provinciali.

Controllo dei veicoli

Collaudi, revisioni e immatricolazioni dei nuovi veicoli dipendono dagli Uffici della Motorizzazione Civile che svolgono un'attività di monitoraggio e coordinamento. Presso gli uffici della Motorizzazione si possono trovare tutti i moduli necessari per procedere all'immatricolazione di un veicolo.

Le patenti

I conducenti conoscono la Motorizzazione Civile principalmente per il rilascio delle patenti. Infatti presso gli uffici provinciali delle Motorizzazioni si svolge l'esame teorico informatizzato per il conseguimento (e la revisione) delle patenti. Sempre campo d'azione della Motorizzazione sono i pareri tecnici e le consulenze alle Prefetture per le procedure di sospensione della patente. Inoltre gli uffici della Motorizzazione rilasciano il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e il certificato di formazione professionale ADR.

Gli autotrasportatori

Tra le funzioni della Motorizzazione Civile vi è anche il controllo dell'autotrasporto di persone e cose, infatti partecipa al Comitato Provinciale per l’Albo autotrasportatori, rilasciando copie conformi delle licenze comunitarie.

Si occupa inoltre della gestione delle autolinee di competenza stradale (attività istruttoria, autorizzativi e vigilanza per le autolinee di competenza statale) e del rilascio di autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea. Partecipa alla Commissione provinciale per l’accertamento della capacità per l’attività di autotrasportatore per Conto di Terzi ed alla Commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze in Conto Proprio.

Navigazione

Può sembrar strano, ma il ruolo della Motorizzazione Civile si estende anche sull'acqua. Infatti si occupa delle attività di collaudo delle imbarcazioni che effettuano la navigazione in acque interne, del rilascio della patente nautica da diporto (entro le 12 miglia dalla costa) e della gestione del R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto).

La sicurezza stradale

Ultima ma non per importanza, l'attività svolta dalla Motorizzazione civile nell'ambito della sicurezza. Da essa dipendono le campagne di prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade. Sempre in questo ambito svolge il controllo sull'attività delle Autoscuole, il controllo tecnico sulle imprese che effettuano servizio di revisione e i controlli sul circolante, in collaborazione con gli organi di Polizia, su veicoli nazionali ed internazionali.

La Motorizzazione Civile di Ravenna

Indirizzo: Via Trieste, 184

Orari d'apertura: da lunedì a venerdì 9.00-12.00.

Telefono: 0544 593411

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Il portale dell'Automobilista.