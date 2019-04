Scegliere una bici elettrica: 5 motivi per acquistarla

La bici elettrica è diventato ormai uno mezzo di trasporto più che comune. Se ne vedono un po' in tutte le città e infatti le sue vendite sono aumentate nel corso degli anni. Il segreto di questo successo è spiegato dai molti vantaggi che le bici elettriche, chiamate anche e-bike o bici a pedalata assistita, sono in grado di offrire. Un aiuto per percorrere lunghe distanze, la possibilità di risparmiare tempo, come se si usasse un motorino, ma senza le spese fisse di bollo o benzina.

La e-bike possiede in effetti tante caratteristiche della normale bicicletta, solo che possiede un motore elettrico che interviene a supporto della pedalata. Non cancella lo sforzo fisico ma lo riduce. Il funzionamento del motore elettrico è permesso da una batteria agli ioni di litio. Di conseguenza la e-bike funziona aumentando la forza impressa sui pedali dal ciclista, fino a una velocità massima consentita per legge di 25 km/h.

E naturalmente verso la scelta di una e-bike c'è anche una motivazione ecologica non indifferente. Insomma, sono tanti i motivi per passare alla bici elettrica.

1 Riduce la fatica

La spinta elettrica delle e-bike aiuta nelle ripartenze e nei percorsi in salita, offre quei vantaggi dei mezzi a motore pur rimanendo una bici e ciò significa un notevole risparmio di fatica. Una scelta ideale per chi vuole andare in bici e ha qualche difficoltà motoria per l'età avanzata, infortuni o malattie.

2 Occhio al risparmio

Proprio così, la bici elettrica aiuta a risparmiare, visto che non si devono pagare nè bollo, nè assicurazione. Oltre a questo vi risparmiano il costo del parcheggio e vi permettono di transitare nelle zone a traffico limitato. E' vero, il costo iniziale non è lo stesso di una bici normale, ma i costi di manutenzione sono più o meno gli stessi. Per la ricarica della batteria invece si parla di pochi centesimi in più sulla bolletta dell'energia elettrica.

3 Più veloce, più lontano, meno tempo

Grazie allo sprint in più sulla strada dato dalla potenza elettrica si possono percorrere distanze maggiori e pedalare più a lungo nel tempo. Si raggiungono i 25 km/h, che per un ciclista non sportivo non è male, e si possono affrontare anche salite impegnative grazie al supporto del motore elettrico.

4 Una mano all'ambiente

E' piuttosto evidente che con la e-bike si contribuisca a salvaguardare il pianeta. Proprio come una normale bici non emette sostanze inquinanti. Insomma, una scelta ecologica eppure comoda.

5 Tenersi in forma

Attenzione a non confondere la bici elettrica con un ciclomotore. Infatti la e-bike aiuta la pedalata, ma non si sostituisce alle gambe del ciclista che, in compenso può pedalare più a lungo percorrendo grandi distanze.

Dove trovare le e-bike a Ravenna

Salinbici - Circonvallazione S. Gaetanino, 118

Casa Del Ciclo - Via S. Mama, 152

Cicli Di Buono - Via Renato Serra, 36

Sambi Personal Bike - Via G.Marconi, 75

Specialissima - Via Vulcano, 82

Cicli Il Pedale - Via Fiume Abbandonato, 293