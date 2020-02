La Polizia di Stato e il Corriere della Sera comunicano la classifica delle auto più rubate in Italia nel 2018. Partendo da un dato generale, si deve subito ravvisare un aumento dei furti pari al 5,25% in più rispetto all'anno 2017, per un totale di 105.239 unità.

Dati su furti e ritrovamenti

A rendere più amaro il dato è anche la diminuzione della percentuale di ritrovamento delle auto rubate, scesa dal 53% del 2017 al 39,5% del 2018.

Per quanto riguarda le varie Regioni d’Italia, in prima posizione c’è la Campania con 21.577 furti, troviamo poi il Lazio (19.232), la Puglia (17.818), la Lombardia (13.004) e la Sicilia (12.920). In Emilia Romagna i furti d'auto sono stati 2.673 nel 2018.

Le Regioni dove è più difficile ritrovare la propria auto rubata sono Lazio e Campania. L'Emilia Romagna è invece la seconda miglior regione per il tasso di ritrovamento è più alto (71,57%), battuta solo dalla Liguria (83,31%).

Classifica delle auto più rubate in Italia

Di seguito la classifica delle auto più rubate in Italia nel 2018:

Fiat Panda Fiat 500 Fiat Punto Lancia Y Volkswagen Golf Ford Fiesta Smart Fortwo Coupè Renault Clio Fiat Uno Opel Corsa

I SUV più rubati in Italia

Dalla Polizia di Stato arriva anche la classifica dei dieci SUV più rubati nel nostro Paese:

Nissan Qashqai Land Rover Range Rover Land Rover Evoque Toyota Rav 4 Kia Sportage Hyundai Tucson BMW X5 Mercedes ML BMW X1 Mitsubishi Pajero

