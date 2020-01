Monopattini elettrici: si può circolare. Ecco regole e novità

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 i monopattini elettrici vengono equiparati ai velocipedi. Con questa norma, dal 1° gennaio 2020 si permette la circolazione su strada di questi particolari veicoli in ambito urbano, proprio come le biciclette.

Si sblocca in questo modo il problema della diffusione e circolazione di questi mezzi elettrici e dei connessi servizi di sharing, che erano stati avviati e in molti casi bloccati perché questi veicoli non erano contemplati dal Codice della Strada. Molto diffusi in Italia e anche a Ravenna, i monopattini elettrici sono presenti sul mercato con vari modelli.

Attenzione però, perché l'equiparazione è riservata solo a quei monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità già definiti dal Decreto ministeriale del 4 giugno e cioè in una potenza massima di 0,5 kW ed entro i 20 km/h.

Anche qui torna la similarità con la bici. Infatti con una legge del 1992 era stato modificato l'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada precisando che andavano considerate "velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti distingue così i monopattini elettrici (e i Segway con manubrio) da altre nuovi dispositivi come hoverboard e monowheel, la cui circolazione può essere autorizzata solo in determinate zone definite dai singoli Comuni, come le aree pedonali e le piste ciclabili.

Monopattini elettrici: regole per la circolazione

Per condurre il monopattino elettrico non servirà alcuna patente (nemmeno per i minorenni), sono invece obbligatori luci e segnalatore acustico. Il casco non è obbligatorio seppur venga consigliato, così come il giubbotto catarinfrangente ad alta visibilità da indossare alla sera.

Dove possono circolare i monopattini elettrici?

Proprio come le bici possono essere condotti nelle zone pedonali, piste ciclabili e “zone 30”. Possono viaggiare anche sulle strade comunali, provinciali e statali, ma non sulle autostrade, sulle strade a scorrimento veloce e superstrade. E sempre come le biciclette, i monopattini elettrici non andrebbero usati sui marciapiedi.