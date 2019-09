Veicoli commerciali: dove noleggiarli e come fare

Tante persone e aziende che hanno bisogno di furgoni e altri mezzi per lavoro ormai scelgono di affidarsi all'opzione del noleggio a lungo termine di veicoli commerciali. Questo perchè la formula del noleggio è una soluzione che consente di ottenere vari vantaggi sia economici che gestionali.

Cos’è e come funziona il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali

Il noleggio a lungo termine è un servizio di mobilità professionale che fornisce un veicolo commerciale scelto dall’utente o azienda, semplicemente pagando un canone mensile; un servizio che non prevede alcuna spesa extra per la gestione e la manutenzione del veicolo.

La tipologia di veicolo viene, ovviamente, scelta in base alle specifiche esigenze lavorative dell’utente ed in sintonia con i servizi resi dall’azienda. Una formula che mette, quindi, subito a disposizione dell’azienda un veicolo nuovo, di solito anche ben equipaggiato.

Per quanto riguarda il canone, questo varia non solo in base al tipo di veicolo noleggiato, ma anche in base alla durata del contratto di noleggio e al tetto massimo di chilometraggio consentito. Inoltre, a seconda del tipo di contratto stipulato, può essere previsto il pagamento di un anticipo iniziale.

Vantaggi del noleggio a lungo termine di furgoni e veicoli commerciali

Come detto in precedenza, il noleggio a lungo termine di furgoni e veicoli commerciali presenta diversi vantaggi. Innanzitutto i costi fissi e definiti per tutta la durata del contratto, inoltre l'acquirente non dovrà fare i conti con la svalutazione del veicolo, i costi riguardanti le pratiche amministrative e burocratiche e le spese e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il canone di noleggio, infatti, include diversi servizi come:

manutenzione del veicolo ordinaria e straordinaria

bollo

gestione dei sinistri

soccorso stradale

sostituzione pneumatici usurati

assicurazione

E’ inoltre opportuno ricordare che l’Iva e tutte le spese di noleggio sono detraibili. Infine al termine del noleggio l’azienda potrà scegliere se attivare un nuovo contratto o semplicemente restituire il veicolo senza ulteriori spese.

Dove noleggiare veicoli commerciali a Ravenna

Europcar - Via dell'Abete, 21

Angelini Roberto - Via Attilio Monti, 12

AmicoBlu - Via Adria, 6

TRent Autonoleggi - Via Trieste, 2