Arte, cultura, spettacoli e buon cibo: ecco la Festa del Contadino

Settembre è arrivato e, con lui, una serie di piccoli cambiamenti che richiamano alla mente i romantici sentori di un autunno alle porte, con giornate più fresche e soffici tinte aranciate del paesaggio.

È durante questo mese che si riprendono le attività lasciate durante le vacanze, si piantano nuove colture, si fa la vendemmia...è, simbolicamente, l’inizio di un nuovo anno.

Ed è in questa dinamico contesto che si colloca un appuntamento ormai immancabile per il territorio imolese: la 29ma Festa del Contadino CLAI, che dà il benvenuto al mese di settembre nella sua maniera speciale.

La bellissima villa La Babina, sita a Sasso Morelli, sarà la cornice di un intenso weekend: nei giorni 6-7-8 settembre, infatti, si susseguiranno una serie di eventi, iniziative, gare, intrattenimenti e spettacoli rivolti a tutte le età...e non mancherà tanto buon cibo!

La festa è patrocinata dal Comune di Imola ed è organizzata dal Gruppo CLAI, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi. Il Gruppo Clai è una cooperativa attiva sul mercato nazionale e internazionale, produttrice di carne 100% italiana che arriva da suini nati e allevati in Italia attraverso una filiera integrata di proprietà, opera sia nel settore dei salumi sia in quello delle carni fresche bovine e suine, con una filiera formata da soci lavoratori e da soci allevatori.

Per iniziare a farti entrare nel giusto mood, ecco un anticipo del programma della Festa!

Venerdì 6 settembre, alle ore 17.30, aprirà le danze l’inaugurazione della bella mostra “Rosa Mystica”, realizzata all’interno del percorso espositivo “Segni e immagini della devozione popolare” giunto alla XXVI edizione.

Sabato 7 settembre, alle ore 21.15, l’eccellente musica del Galà Lirico delizierà gli ospiti, chiudendo rassegna estiva dell’Emilia Romagna Festival. Sarà preceduta dall’assegnazione del Premio 100% italiano, istituito da CLAI nel 2016 per conferire un riconoscimento a una personalità o a un’impresa che si è distinta per l’impegno a favore della promozione della cultura e del lavoro in Italia.

Domenica 8 settembre inizierà all’insegna dello sport: alle ore 9.30, infatti, ci sarà il ritrovo per la 2^ edizione della corsa Campestre CLAI, affiancata dalla più distensiva Passeggiata Ecologica. Dopo lo sport, relax e buon cibo non stonano di certo! Allora, largo all’enogastronomia locale con lo stand gastronomico della polisportiva di Sasso Morelli . A partire dalle 11.30, potrai deliziare il tuo palato con i prodotti “Tradizioni e Sapori di Modena”, la Birra Artigianale Agricola Claterna e con la polenta del Gruppo Polentari di Tossignano. Dalle 14.30 si dà il via al divertimento per grandi e piccini, grazie ad una serie di iniziative, laboratori e giochi. A conclusione della Festa, alle ore 18 si terrà la 34ma edizione del Palio dei Pigiatori: una vera sfida a colpi di ...piedi!

Se vuoi saperne di più riguardo alla 29ma edizione della Festa Del Contadino, clicca QUI, oppure scarica la brochure dell’evento.