1° Maggio, Articolo Uno in festa per il lavoro e per l’Europa,

In occasione della Festa del Lavoro, Articolo 1- MDP organizza, nella storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna, una giornata di dialogo che pone al centro i temi del Lavoro e delle prospettive dell’Unione Europea, in vista delle prossime elezioni europee. "Sono oltre 100 le morti sul lavoro nei primi mesi del 2019, quasi 1 al giorno - esordisce Maria Cecilia Guerra -. Un dato allarmante che non deve lasciare indifferenti: l'aumento del numero di infortuni al minimo segnale di ripresa economica, non è una buona notizia: la produttività ad ogni costo risulta un obiettivo cieco che non mostra nessuna attenzione verso i diritti fondamentali di chi lavora. Più prevenzione e vigilanza, strumenti adeguati, formazione e informazione sono i mezzi migliori per contrastare il fenomeno. Fra i diritti del lavoro il primo è quello alla vita, al rispetto e all'integrità della persona. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità nazionale.". All'incontro sarà presente anche Furio Honsell, già sindaco di Udine, anch’egli candidato nella lista PD-PSE.

"Porterò nella campagna elettorale per le europee prevalentemente i temi del lavoro, dell’ambiente e del sociale - afferma Guerra -. Non possiamo risolvere questi problemi da soli. C’è bisogno di politiche sovranazionali e c’è bisogno che l’Europa conti di più sullo scacchiere globale. Soltanto così potremmo affermare il valore del modello sociale europeo”.