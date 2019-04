Elezioni, presentata la lista dei Verdi di Lugo: i nomi dei 24 candidati

In occasione della messa a dimora di un tiglio nell’area verde a fianco della stazione delle corriere, abbiamo presentato la lista dei Verdi che si candiderà per l’elezione del Consiglio Comunale di Lugo del maggio prossimo, alla presenza del candidato sindaco Davide Ranalli che sosteniamo all’interno della coalizione di centrosinistra. Si tratta di una lista di 24 candidati che sosterrà un programma fortemente incentrato sulla lotta ai cambiamenti climatici, prima vera e grande emergenza planetaria alla quale si può rispondere anche con azioni locali. Il programma, elaborato in queste settimane e sottoscritto dal candidato sindaco, prevede fra le altre cose, importanti impegni per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile con treni, piste ciclabili e autobus, il recupero edilizio, soprattutto delle aree industriali, la promozione delle produzioni ed eccellenze locali, la tutela della salute e la valorizzazione dell’ospedale cittadino e, non ultima, la messa a dimora di 1000 nuove alberature nel territorio comunale.

Si candidano coi Verdi di Lugo per l’elezione del Consiglio Comunale: Baldrati Gian Luca (consulente sicurezza sul lavoro, macchine, ambiente); Galletti Maria Pia (educatrice professionale); Serantoni Gabriele (dipendente settore alberghiero); Useri Fernanda (impiegata, responsabile AIAB Bio Marché); Ravaglia Angelo (ecologista, ambientalista); Pelloni Livia (insegnante); Cortesi Mauro (agricoltore biologico); Verati Anna Maria (OSS, assistente domiciliare); Bovoli Mauro (insegnante, cultore di storia locale); Berardi Giuliana (infermiera); Foschini Giacomo (avvocato); Bertozzi Maria Gloria (impiegata); Galli Fabio (giardiniere e apicoltore); Francesconi Elisa (commerciante Bottega della Natura); Gianstefani Emanuele (commernciante); Mascanzoni Anna (insegnante); Guerra Lorenzo (commerciante e DJ); Piombini Alessandra (impiegata ufficio commerciale estero); Sangiorgi Marco (insegnante, collaboratore Caffè Letterario); Tazzari Gloria (psicoterapeuta); Taroni Angelo (guida cicloturistica); Tartagni Dino (dirigente agricolo, consulente energie rinnovabili); Valenti Adolfo detto Grillo (operaio); Valenti Giancarlo (dentista, animalista).