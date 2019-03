Elezioni a Russi, Valentina Palli presenta la sua candidatura: "Pluralità di idee e di visione"

Presentazione ufficiale per la lista civica che candiderà Valentina Palli a sindaco alle prossime elezioni comunali. L’occasione, come ha spiegato la stessa candidata, è stata anche quella di fare un primo punto sulla situazione dei lavori partiti lo scorso ottobre e di ufficializzare il nome della lista, che si chiamerà "Insieme per Russi" e sarà appoggiata da Articolo1, Partito Democratico, Repubblicani e Socialisti.

“La mia esperienza in Consiglio comunale assieme al sindaco Sergio Retini in questi ultimi cinque anni mi ha insegnato che le elezioni si vincono in squadra e la parola “Insieme” non è scontata, ma nasce da un ragionamento - esordisce Palli -. Credo che il nome “Insieme per Russi” sia il migliore per rappresentarci e rappresentare l’idea che un gruppo che abbraccia dai ragazzi che frequentano la quinta superiore alle persone di ottant’anni ha per il nostro Comune”.

Un’idea che si sviluppa su quattro argomenti chiave: lavoro, cultura, ambiente e comunità. È la stessa Palli a spiegare il percorso fatto fino ad oggi: "La cosa più bella di questo progetto è la pluralità di idee e di visione che si è creata dentro a questo gruppo. Mi piace ricordare che la nostra avventura è partita da una festa nell’ottobre scorso. Da quel momento ci sono state tante iniziative che hanno incontrato una partecipazione davvero ingente da parte di tutti i cittadini come le serate d’ascolto organizzate su tutto il nostro territorio e che hanno dato il via alla raccolta di idee per il programma elettorale di Insieme per Russi. Questo conferma – sottolinea – che i cittadini hanno voglia di partecipare, di essere ascoltati e di essere parte attiva”.

Il programma elettorale di Insieme per Russi troverà concretezza da cinque tavoli di lavoro su temi molto importanti per la città come istruzione, welfare e associazionismo; sport e politiche giovanili; cultura, lavoro, innovazione e sviluppo; ambiente, territorio e mobilità: "Ci troviamo praticamente tutte le sere a lavorare su questi temi per tante ore. C’è una bella pluralità di idee e di visione che provengono da tante persone diverse tra loro e noi cerchiamo di incontrare le idee di tutti. Stiamo ragionando sulla visione che abbiamo del futuro, è molto difficile ma allo stesso tempo devo dire che è meraviglioso e il fatto che il manifesto e la parte più comunicativa siano arrivati dopo i contenuti conferma il nostro impegno sul progetto".

Dalle riunioni dei tavoli di lavoro quel che è emerso è il ripetersi di determinati argomenti che Palli ha anticipato alle tante persone presenti. "Il lavoro ed il volontariato sono stati grandi protagonisti in ogni tavolo e questo è un segno importante sul quale ci concentriamo molto. Lo stesso vale per la cultura: abbiamo in mente delle operazioni che aprano gli occhi e abbraccino delle dinamiche che vanno oltre il nostro territorio, coinvolgendo provincia e creando reti”.

Ma è stato sull’argomento ambiente in particolare che il candidato sindaco è stato chiamato a rispondere ad alcune domande. “Io stessa ho i miei affetti più cari che vivono a Russi e pensare che la nostra lista non abbia a cuore la salute e l’ambiente non ha senso. Per noi l’ambiente invece è fondamentale: abbiamo idee per il superamento dell’osservatorio sulla centrale con la costituzione di un osservatorio ambientale permanente che prenda in analisi tutte le possibili fonti inquinanti del territorio andando a trovare la soluzione più idonea e non ho paura a dire già da ora che, se qualcuno avrà un’idea migliore della nostra sul tema ambientale, la applicheremo senza remore perché ribadisco per noi la salute è fondamentale. Su Palazzo San Giacomo, invece, c’è un progetto importante che sfrutti il milione e mezzo di euro a disposizione per farlo diventare un punto importante a livello culturale altro argomento per noi fondamentale”.

Durante l’incontro è stato anche presentato il sito web ufficiale www.valentinapalli.it ed il manifesto elettorale (qui il link) che accompagnerà la lista "Insieme per Russi" nel percorso verso le prossime elezioni comunali. Il prossimo appuntamento invece è fissato per domenica 31 marzo alle 10.30, quando verrà aperta ufficialmente la sede elettorale di Insieme per Russi, in corso Farini 17.