A Brisighella il parlamentare europeo Paolo De Castro per una serata dedicata all'agricoltura

Ancora un ospite nella campagna elettorale di Angela Esposito, candidata a sindaco di Brisighella. Giovedì 25 aprile alle 20, alla sala Ambra del circolo ARCI di via Barduzzi 11, Angela introdurrà l’intervento di Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Europea dell’Agricoltura e candidato PD alle elezioni europee, sul tema “La nuova PAC 2021-2027. Prospettive future per l’agricoltura in Europa e a Brisighella “.