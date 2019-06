A Cervia Medri compone la sua squadra, Confcommercio: "Vogliamo lavorare in sinergia"

In attesa che siano formate ufficialmente la nuova giunta e la squadra di governo di Cervia, Confcommercio Ascom Cervia e Federalberghi Ascom Cervia sollecitano il neoeletto sindaco di Cervia Massimo Medri a scegliere "persone competenti – ciascuna in riferimento al proprio incarico - che possano dare un contributo effettivo alla risoluzione dei principali problemi della città".

"Sicurezza e Turismo - temi centrali della campagna elettorale, che hanno trovato ampi margini di risposte positive e risolutive da parte dei candidati sindaco - restano gli impegni principali per l’associazione - spiegano da Confcommercio Ascom Cervia e Federalberghi Ascom Cervia - Auspichiamo di trovare sempre un dialogo aperto con gli amministratori per risolvere in modo concreto e condiviso i problemi della città e nella realizzazione di progetti e idee nuove, che diano a Cervia il futuro che merita. Lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale è un elemento imprescindibile per poter affrontare le grandi sfide del futuro. Una buona amministrazione è tale perché è in grado di fare la sintesi tra posizioni ed esigenze diverse che, spesso, hanno eguale diritto ad essere ascoltate e tutelate. Per il futuro, riteniamo che coinvolgere preventivamente l’associazione nei processi decisionali – specialmente quando sono ingenti e con ricadute sull’intera città – sarà indispensabile nell’ottica di un governo territoriale democratico".