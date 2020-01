A Conselice si è insediata la nuova Consulta dei ragazzi e delle ragazze

Giovedì pomeriggio, nell'Auditorium “C. Garbesi” della Scuola Secondaria di I grado, si è insediata la nuova Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Conselice. In tutto sono 46 i membri eletti da 23 classi di studenti divisi tra le terze, quarte e quinte dei plessi della Primaria e prime e seconde della Secondaria di I grado. All'incontro era presente il Sindaco, Paola Pula, Raffaele Alberoni, Assessore all'Istruzione e Sport e Lucrezia Pasini, facilitatrice del progetto.

Per ogni classe sono stati eletti un membro effettivo e uno supplente e tra tutti gli eletti sono poi stati individuati il Presidente e due Vicepresidenti, rispettivamente Francesco Naldi (1E), Aurora Elezi (1C) e Giulio Cocchi (1A). Presidente e vicepresidente hanno l’incarico di farsi portavoce della Consulta dei ragazzi di Conselice insieme ai rappresentanti delle altre Consulte della Bassa Romagna, all’interno del progetto promosso dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, denominato “Concittadini”. La finalità della Consulta resta quella di creare una palestra di partecipazione democratica dove bambini, bambine, ragazzi e ragazze abbiano la possibilità di occuparsi del proprio territorio e di far sentire la propria voce mettendo in primo piano le proprie esigenze e quelle dei coetanei di cui sono rappresentanti. Il percorso della Consulta si apre con una panoramica sulle istituzioni statali e civili che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico della società in cui viviamo.

I componenti effettivi della consulta dei ragazzi sono: Lucia Rocchi, Sakira Ramadani, Edoardo Zeffiro, Saad Hakim, Francesco Jesus Ambrosio, Samuel Galeotti, Nicholas Isufaj, Marilen Ghiacci, Wassim Hakim, Giada Simone, Unejsa Vyshkulli, Emanuele D’Onofrio, Melissa Neretti, Gioele Davalle, Samuele Zelano, Dalia Brdakic, Davide Carati, Viola Cosma, Alessandro Marzullo, Ginevra Sansone e Viola Baldassari. I componenti supplenti sono: Laura Scarano, Matteo Monti, Iolanda Salami, Massi,ilian Chis Ravzan, Francesco Ravaglia, Gaia Di Giambattista, Adriana Nasti, Linda Gemignani, Houssam Ait Challa, Matteo Sade , Riccardo Alberti, Ginevra Conficconi, Gloria Meto, Emma Cobianchi, Emma Aramini, Lorenzo Poletti, Mohsine R’ Guig, Aurora Coralluzzo, Sonia Rotondi, Matteo De Salvia, Pietro Cantini.