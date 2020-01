A Conselice si vota anche per eleggere le nuove consulte cittadine

Domenica 26 gennaio, in contemporanea con l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, si svolgeranno anche le elezioni delle consulte cittadine del Comune di Conselice. Le consulte costituiscono un importante strumento di democrazia partecipata in quanto permettono di dare voce alle comunità di Conselice, Lavezzola e San Patrizio, portando all'Amministrazione le istanze dei singoli cittadini o delle associazioni presenti sul territorio da loro rappresentato.

Nei giorni scorsi è stata resa nota la lista delle candidature alle tre consulte. Pssono votare tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali e tutti i cittadini stranieri maggiorenni in regola con il permesso di soggiorno e residenti da 5 anni. Si vota domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 20:00. I seggi elettorali saranno allestiti a Conselice nelle scuole elementari di via Felice Cavallotti 32, a Lavezzola nelle scuole elementari di via Bastia 281 e a San Patrizio nell'ex asilo di via Goffredo Mameli 86. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgeranno martedì 28 gennaio dalle ore 10 nell'Auditorium Garbesi della scuola media di via G. di Vittorio.