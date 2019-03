A Villanova di Bagnacavallo il seminario di Ravenna in Comune

Domenica, dalle 9.30 alle 18, il Circolo Casablanca di Villanova di Bagnacavallo ospiterà il seminario di Ravenna in Comune. Sarà un'occasione, viene spiegato, "per scambiare idee, suggerimenti, le valutazioni e le proposte sui primi due anni e mezzo di legislatura comunale, sul ruolo e sullo stato di salute di Ravenna in Comune, e anche sugli orizzonti della politica più in generale".

La sessione del mattino (ore 9,30 – 13) sarà interamente plenaria, e tutte le persone potranno intervenire in assemblea proponendo i ragionamenti che vorranno. Poi, dopo la pausa pranzo (si mangerà tutti insieme) si terrà la sessione del pomeriggio divisa in tre gruppi di lavoro, al termine dei quali, verso le 17, si tornerà in plenaria per le conclusioni. Chi vuole può partecipare anche solo a una delle due sessioni.