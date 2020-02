"Abbonamenti trasparenti" al Teatro Comico dell'Alighieri: botta, risposta e replica tra Ancisi e l' assessore

Continua il dibattito sulla questione abbonamenti al Teatro Alighieri. L’assessore alla Cultura Elsa Signorino, rispondendo ad un question time presentato dal caporguppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, ha spiegato che "per le stagioni di prosa e d’opera e danza non si è proceduto all’azzeramento degli abbonamenti in quanto prevedono più turni e non hanno, anche per questo, un numero di abbonati superiore ai posti disponibili. La stagione del comico, al contrario, prevede un turno solo e un numero di abbonati nella stagione precedente superiore ai posti ora disponibili".

"Per ogni stagione di spettacolo all’Alighieri esiste una gestione separata del pubblico privato e del pubblico organizzato (Cral, agenzie, etc) - prosegue -. La scelta di destinare ai Cral una parte dei posti del teatro è sempre stata condivisa tra gli organizzatori, la biglietteria del Teatro Alighieri e l’Amministrazione comunale per favorire le associazioni dei lavoratori che promuovono attività culturali, ricreative e assistenziali al loro interno. La norma secondo cui l’abbonamento scontato, non nominativo, può essere ceduto ad altre persone che posseggano pari titolo è valida per tutte le stagioni e, presumibilmente, per tutti i teatri italiani. Resta la riflessione da fare a fronte di una sempre crescente domanda da parte del pubblico della stagione di teatro comico. Si stanno quindi valutando alcune ipotesi per arrivare a un potenziamento dell’offerta, al fine di poter soddisfare sempre più le esigenze del pubblico stesso".

"Prendo atto che per gli spettacoli di prosa e di opera e danza, c'è più offerta che richiesta di posti - afferma Ancisi -. Se questo ha consentito di mantenere i diritti acquisiti dai vecchi abbonati, non c'è però risposta alla questione fondamentale che avevo posto all'attenzione: non è giusto, all’interno di uno stesso teatro, fare del doppiopesismo. La disinformazione da me lamentata, e che ribadisco, è relativa alla mancata informazione, nella lettera ricevuta dagli ex abbonati al Comico, sui 400 posti che sarebbero stati assegnati ai Cral. Se avessero saputo di tale consistenza dei posti riservati ai circoli aziendali, i vecchi abbonati avrebbero avuto, potendosi eventualmente iscriversi ad uno di questi, una possibilità in più per abbonarsi di nuovo".

"Una gestione trasparente dei nuovi abbonamenti, non lasciando spazio ad interpretazioni soggettive, specifica chiaramente che l’abbonamento scontato non nominativo è cedibile solo a parità di requisiti col cedente ed effettua controlli per verificare che questa regola non sia elusa - conclude l'esponente di LpRA -. Apprezzo comunque la disponibilità espressa dalla Giunta comunale a valutare l'ipotesi di potenziare l'offerta del teatro comico. In tal caso, mi auguro che una parte dei posti sia riservata ai vecchi abbonati grazie ad una graduatoria formulata in base alla fedeltà dimostrata negli anni".