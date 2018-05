Ad Alfonsine un incontro con il senatore di Articolo 1 Vasco Errani

Articolo 1 - MDP Bassa Romagna organizzerà lunedì un incontro pubblico con il neo eletto senatore Vasco Errani. L'appuntamento si terrà a Palazzo Marini, ad Alfonsine. Il 12 maggio, dpo l'elezioni del 4 marzo, l’Assemblea Nazionale di Art. 1 a Roma ha aperto un cantiere: "I lavori sono in corso, adesso ogni comunità locale, ogni territorio dev’essere chiamato a contribuire alla rinascita, non per noi, ma per il paese intero e per il suo futuro - viene spiegato da Articolo 1 -. Il 4 marzo ha chiuso un ciclo politico durato 30 anni, ma ora più che mai il paese ha bisogno di una sinistra rinnovata, contro le diseguaglianze, per il rilancio del welfare universalistico, per uno sviluppo sostenibile. Una sinistra aperta alle competenze e all’espressione diretta delle aspirazioni popolari".